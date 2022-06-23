Москва, 23 июня, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В ночь на 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Для советского народа в тот день началась Великая Отечественная война, в которой погибли более 27 миллионов граждан СССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Победа пришла только в мае 1945 года. 22 июня в России — День памяти и скорби.

Президент России Владимир Путин накануне принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, по всей стране прошли акции памяти.

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