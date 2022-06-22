Москва, , 06:49 — REGNUM После проигрыша по делу о взыскании 1 млрд рублей компания «Авангард-Финанс», которая контролируется офшором из Белиза, рискует стать банкротом. Соответствующий иск к ней уже подал банк «Авангард». Арбитраж Москвы дело пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

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Заявление о признании должника банкротом было подано 16 июня 2022 года. Детали пока не сообщались.

В январе 2022 года ООО проиграло банку спор о взыскании задолженности в размере более 989 млн рублей, неустойки за нарушение срока уплаты процентов — более 225 тыс. рублей и неустойки за нарушение срока возврата кредита — более 36 млн рублей.

ООО «Авангард Финанс» ранее было в собственности банка «Авангарда», но позднее перешло к офшору из Белиза — «Иствейл Пропретиз Инк».

На конец декабря 2021 года владельцем 99% акций банка было ООО «Алькор холдинг групп», которое принадлежит Кириллу Миновалову (президенту банка).