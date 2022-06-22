В правительстве Испании обвинили оппозицию в замалчивании успехов властей
Мадрид, 22 июня, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Глава администрации премьер-министра Испании Феликс Боланьос обвинил оппозицию в использовании тактики «оглушительного шума» в качестве «уловки», чтобы затмить достижения правительства. Об этом пишет агентство EFE.
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По его словам, до всеобщих выборов в парламент Испании «осталось полтора года», и у властей есть время, чтобы продолжить улучшать жизнь граждан и положить конец шумихе со стороны оппозиции.
Оппозиционная «Народная партия» (Partido Popular) одержала победу на минувших выборах в парламент Андалусии.