Режим высшего уровня ЧС объявлен в бассейне реки Чжуцзян в Китае
Пекин, 22 июня, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Управление по борьбе с наводнениями в бассейне реки Чжуцзян на юге Китая 21 июня ввело режим чрезвычайной ситуации первого уровня, сообщает агентство Синьхуа.
Меры реагирования были приняты на самом высоком уровне, поскольку, по данным Министерства водных ресурсов Китая, ожидается, что из-за усиления паводков в районах Бэйцзяна и Сицзяна, двух главных реках бассейна, уровень воды продолжит повышаться и будет оставаться высоким в течение длительного периода. В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями, причем уровень I является наиболее срочным и серьезным.
Администрация обратилась к правительству провинции Гуандун с просьбой усилить мониторинг и раннее предупреждение, научно обосновать меры по задержанию и отводу паводков, защитить водохранилища и дамбы, а также хорошо провести эвакуационные и спасательные работы в попытке обеспечить безопасность крупных дамб в Бэйцзяне и Сицзяне и городском кластере дельты реки Чжуцзян.