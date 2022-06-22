Пекин, 22 июня, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Управление по борьбе с наводнениями в бассейне реки Чжуцзян на юге Китая 21 июня ввело режим чрезвычайной ситуации первого уровня, сообщает агентство Синьхуа.

Río Amarillo Хуанхэ в среднем течении, город Ланьчжоу

Меры реагирования были приняты на самом высоком уровне, поскольку, по данным Министерства водных ресурсов Китая, ожидается, что из-за усиления паводков в районах Бэйцзяна и Сицзяна, двух главных реках бассейна, уровень воды продолжит повышаться и будет оставаться высоким в течение длительного периода. В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями, причем уровень I является наиболее срочным и серьезным.

Администрация обратилась к правительству провинции Гуандун с просьбой усилить мониторинг и раннее предупреждение, научно обосновать меры по задержанию и отводу паводков, защитить водохранилища и дамбы, а также хорошо провести эвакуационные и спасательные работы в попытке обеспечить безопасность крупных дамб в Бэйцзяне и Сицзяне и городском кластере дельты реки Чжуцзян.