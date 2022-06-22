Хараре, , 06:22 — REGNUM В Зимбабве отменили действие комендантского часа в качестве меры по ослаблению ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр информации республики Йенфан Мусвере в ходе пресс-конференции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшую неделю ни одного пациента не переводили в реанимацию. Это свидетельствует о том, что пандемия COVID-19 находится под контролем, как это было на протяжении нескольких месяцев», — заявил он.

При этом меры по соблюдению социальной дистанции, а также об обязательном ношении медицинских масок остаются в силе. В ведомстве добавили, что к настоящему времени в Зимбабве прошли вакцинацию уже 55,7% жителей.