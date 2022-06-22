Тегеран, , 08:00 — REGNUM 21 июня глава иранской организации хаджа и паломничества Садек Хоссейни на встрече с министром хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфиком Аль-Рабией обсудил различные вопросы, в том числе увеличение иранской квоты на хадж. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ссылаясь на некоторые существующие политические недоразумения между Ираном и Саудовской Аравией и проведение переговоров между двумя государствами для решения данных проблем, Хоссейни выразил надежду, что «дипломатия хаджа» может помочь двум странам решить двусторонние политические вопросы.

Отметив, что около 1,2 миллиона человек в Иране ожидают возможности отправиться в паломничество, он попросил саудовского чиновника содействовать увеличению пропускной способности.

Жалуясь на растущие в этом году расходы на услуги, иранский чиновник также призвал власти Саудовской Аравии оказать поддержку, чтобы облегчить финансовое бремя.

По словам Аль-Рабия, в связи с отменой выезда паломников из ряда стран, а также из-за того, что некоторые государства не намерены использовать свою квоту, министерство изучит вопрос об увеличении квоты Ирана.