Тегеран, 22 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. 21 июня высокопоставленный представитель Организации содействия торговле Ирана объявил, что страна нацелена на торговый обмен с Казахстаном на сумму три миллиарда долларов в течение следующих трех лет. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Рахматолла Хормали, директор департамента Центральной Азии, России и Кавказа, сделал это замечание, ссылаясь на недавнюю поездку президента Казахстана в Иран, которая привела к подписанию торгового соглашения между Тегераном и Нур-Султаном.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, Хормали заявил, что объем обмена между двумя странами составил 60 миллионов долларов в течение первых двух месяцев иранского календарного года, начавшегося 21 марта 2022 года.

Представитель отметил, что за указанный период два государства больше всего обменивались продуктами питания, строительными материалами и сельскохозяйственной продукцией. Далее он сообщил, что экспорт инженерно-технических услуг рассматривается как новая сфера обмена.

19 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тегерани был встречен своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси в культурном комплексе Саадабад на севере Тегерана.