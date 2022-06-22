Никосия, , 05:05 — REGNUM Комитет по обороне палаты представителей Кипра одобрил сделку о покупке у Франции шести вертолетов Airbus, которые придут на замену российским Ми-35. Об этом сообщает газета Politis со ссылкой на осведомленные источники.

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По его данным, соответствующее решение комитет принял еще 20 июня на закрытом заседании, однако результаты обсуждения не оглашались. Источники утверждают, что депутаты решили выделить нацгвардии Кипра 53 млн евро в качестве первого взноса на покупку боевых машин.

При этом общая стоимость сделки оценивается в 140 млн евро. Предполагается, что Кипр будет выплачивать ее по частям вплоть до 2026 года. Также план предполагает закупку еще шести вертолетов в течение ближайших десяти лет. Таким образом, Кипр получит 12 боевых машин.

Ожидается, что именно вертолеты Airbus заменят 11 российских ударных вертолетов Ми-35. Эти боевые машины Никосия намерена продать Сербии.