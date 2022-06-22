Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Тяжёлая бронетехника и истребители пятого поколения станут надёжной защитой стран Прибалтики от якобы возможного вторжения России. Такое заявление сделал 20 июня обозреватель The National Interest Крис Осборн.

Прибалтика Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr

По мнению Осборна, польские и финские истребители пятого поколения F-35 Lightning должны будут действовать в непосредственной близости от российской границы и уничтожать системы ПВО России и пусковые установки баллистических ракет малой и средней дальности. Осборн поясняет, что эти установки уязвимы для малозаметных воздушных судов.

Обозреватель напомнил, что имеющая общую с Литвой границу Польша уже заказала у США как танки M1 Abrams, так и новейшие истребители F-35 Lightning II. Осборн предположил, что усиление Прибалтики станет одной из главных тем на предстоящем саммите стран НАТО в Мадриде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер обратился к России с просьбой не обострять ситуацию с транзитом через Литву и решить вопрос дипломатическим путём.

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