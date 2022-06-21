В США назван способ защиты Прибалтики от якобы возможного вторжения России
Вашингтон, 22 июня, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Тяжёлая бронетехника и истребители пятого поколения станут надёжной защитой стран Прибалтики от якобы возможного вторжения России. Такое заявление сделал 20 июня обозреватель The National Interest Крис Осборн.
По мнению Осборна, польские и финские истребители пятого поколения F-35 Lightning должны будут действовать в непосредственной близости от российской границы и уничтожать системы ПВО России и пусковые установки баллистических ракет малой и средней дальности. Осборн поясняет, что эти установки уязвимы для малозаметных воздушных судов.
Обозреватель напомнил, что имеющая общую с Литвой границу Польша уже заказала у США как танки M1 Abrams, так и новейшие истребители F-35 Lightning II. Осборн предположил, что усиление Прибалтики станет одной из главных тем на предстоящем саммите стран НАТО в Мадриде.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер обратился к России с просьбой не обострять ситуацию с транзитом через Литву и решить вопрос дипломатическим путём.