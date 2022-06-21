Севилья, Испания, 22 июня, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Marca, каталонская «Барселона» не готова заплатить «Севилье» 60 миллионов евро за трансфер 23-летнего центрального защитника сборной Франции Жюля Кунде.

Adrien33000 Жюль Кунде

Ранее сообщалось, что Жюль Кунде сообщил руководству «Севильи», что предпочел бы перейти в «Барселону». Также на француза претендует лондонский «Челси», который пытается подписать Кунде еще с лета 2021 года.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании 2021/22 Жюль Кунде принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых забил два гола, отдал одну голевую передачу и получил две желтые и две красные карточки.