Исламабад, , 00:47 — REGNUM Не менее 26 человек погибли в результате обильных ливней в Пакистане, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в пакистанском управлении по чрезвычайным ситуациям.

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По его данным, больше всего от стихийных бедствий пострадали провинции Пенджаб, Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. Там за прошедшие пять дней погибли 26 человек в результате ливней, наводнений и сходов оползней. Источник отмечает, что среди погибших были женщины и дети.

Отмечается, что из-за ливней и наводнений оказались повреждены десятки жилых домов, зданий, школ, дорог и мостов. В регионах уже ведутся поисково-спасательные операции и восстановительные работы. Также в регионах предупредили туристов и путешественников о высоком уровне погодной опасности и посоветовали им не покидать свои жилища.