Вашингтон, 22 июня, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Потери из бюджета украинских властей в условиях боевых действий составляют $5–6 млрд ежемесячно. Такие данные сообщила 21 июня глава входящего в структуру Госдепа Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр в ходе своего выступления во Всемирном банке вместе с его президентом Дэвидом Мэлпасом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Среднее количество денег, которое это правительство теряет в условиях, когда оно вынуждено вести эту войну, согласно последним подсчетам, составляет, я думаю, где-то между $5 млрд и $6 млрд в месяц. И это невероятная скорость сжигания капитала», — указала Пауэрс.

Несмотря на предоставление Вашингтоном Киеву помощи в размере $7,5 млрд для финансирования расходов бюджета, Пауэрс уточнила, что этой суммы может не хватить надолго. Поэтому в будущем Украине потребуется ещё больше прямой бюджетной поддержки.

В свою очередь, американский посол в Киеве Бриджит Бринк в начале июня отметила, что объём оказанной Киеву помощи составляет $1 млрд, а всего для восполнения расходов бюджета США предоставят Украине $7,5 млрд помощи.

Глава министерства финансов Украины Сергей Марченко в мае заявил, что доходная часть бюджета Украины только на треть состоит из собственных источников, остальное было сформировано за счёт иностранных кредитов и грантов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ближайшие дни ЕС окончательно определит детали финансового пакета для Украины в размере 9 миллиардов евро, чтобы поддержать разрушенную экономику страны.