Тель-Авив, Израиль, 22 июня, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности страны Омер Бар-Лев объявили, что в составе пограничной полиции создана Израильская гвардия. Об этом 21 июня сообщили в канцелярии главы правительства еврейского государства.

Israel Police Полиция. Израиль

Указанный шаг объясняется «укреплением внутренней безопасности страны и личной безопасности граждан». Отмечается, что новое подразделение создано на основе опыта, полученного в ходе операции «Страж стен», которая проводилась в секторе Газа в мае 2021 года против палестинского движения ХАМАС.

В составе гвардии будут служить резервисты и добровольцы, и она сможет действовать одновременно в нескольких горячих точках, а также реагировать на беспорядки и чрезвычайные ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года министерство обороны Израиля объявило о завершении строительства сплошной линии укреплений с сектором Газа.

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