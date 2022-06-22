Нью-Йорк, США, , 00:22 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 июня — первого рабочего дня недели после празднования «Дня освобождения от рабства» — ростом, демонстрируя отскок после падения.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 641,47 пункта (2,15%), до уровня 30 530,25 пункта. S& P 500 подорожал на 89,95 пункта (2,45%), до уровня 3764,79 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 270,95 пункта (2,51%), до уровня 11 069,30 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,80 (0,74%), до уровня $109,64 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги последнего рабочего дня недели разнонаправленно на фоне заявления главы ФРС и обвала нефтяных цен.

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