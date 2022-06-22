Скопье, , 08:24 — REGNUM Министр местного самоуправления Северной Македонии и глава Либерально-демократической партии страны Горан Милевски 21 июня заявил, что ЕС не может быть гарантом при разрешении двусторонних конфликтов и что требования Болгарии не могут ставить под вопрос евроинтеграцию Северной Македонии. Заявление Милевски стало ответом на предложение Франции по разрешению конфликта в отношениях между Болгарией и Северной Македонией.

Болгария

Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит заявление Милевски:

«Франция, спасибо, но нет. Двусторонние споры не должны превращаться в условия ЕС, так, сутью спора между Словенией и Хорватией, не было членство Хорватии в ЕС. По вопросу о языке уступок быть не может, он уже решен Преспанским соглашением.

В ЕС должны заявить, хотят ли они вступления Македонии в ЕС или нет. Мы больше не можем терять времени. Необходима быстрая реализация политики и формулировка четких позиций в отношении ЕС и его постоянных условий.

Мы войдем в ЕС как македонцы со своей многовековой историей, культурой, традициями и ценностями, со своим языком и особенностями, и мы не хотим вступления в ЕС качестве второго болгарского государства».

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