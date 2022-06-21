Приштина, , 23:22 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 21 июня прокомментировал соглашение с Сербией, позволившее взимать оплату за электроэнергию с жителей четырех северных муниципалитетов Косово.

Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай Klankosova.tv

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выразил надежду на то, что соглашение будет выполнено косовской стороной.

По словам Харадиная, все соглашение основано на договоренностях 2013 и 2015 годов и отличается от них наличием четких сроков.

Политик подчеркнул, что текущее соглашение не нарушает энергетического суверенитета Косово, созданного посредством объединения энергетических систем Косово и Албании в 2019 году, в период, когда Харадинай возглавлял косовское правительство.

Соглашение между Сербией и Косово основано на соглашении между европейскими и косовскими энергооператорами, в которых определены границы Косово.

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