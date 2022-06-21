Приштина, Сербия, 21 июня, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 21 июня прокомментировал соглашение с Сербией, позволившее взимать оплату за электроэнергию с жителей четырех северных муниципалитетов Косово.

Klankosova.tv Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выразил надежду на то, что соглашение будет выполнено косовской стороной.

По словам Харадиная, все соглашение основано на договоренностях 2013 и 2015 годов и отличается от них наличием четких сроков.

Политик подчеркнул, что текущее соглашение не нарушает энергетического суверенитета Косово, созданного посредством объединения энергетических систем Косово и Албании в 2019 году, в период, когда Харадинай возглавлял косовское правительство.

Соглашение между Сербией и Косово основано на соглашении между европейскими и косовскими энергооператорами, в которых определены границы Косово.