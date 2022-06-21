Харадинай: соглашение с Сербией не нарушает суверенитета Косово
Приштина, Сербия, 21 июня, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 21 июня прокомментировал соглашение с Сербией, позволившее взимать оплату за электроэнергию с жителей четырех северных муниципалитетов Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выразил надежду на то, что соглашение будет выполнено косовской стороной.
По словам Харадиная, все соглашение основано на договоренностях 2013 и 2015 годов и отличается от них наличием четких сроков.
Политик подчеркнул, что текущее соглашение не нарушает энергетического суверенитета Косово, созданного посредством объединения энергетических систем Косово и Албании в 2019 году, в период, когда Харадинай возглавлял косовское правительство.
Соглашение между Сербией и Косово основано на соглашении между европейскими и косовскими энергооператорами, в которых определены границы Косово.