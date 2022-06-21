Штип, , 23:08 — REGNUM Четверо заключенных тюрьмы в македонском городе Штип 21 июня продолжили начатую днем ранее голодовку. Родственники заключенных связывают акцию с дискриминацией заключенных.

Студенты, объявившие голодовку Photolure

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, начальник тюрьмы Мики Тодоров сообщил о том, что за состоянием заключенных следит врач.

По словам Тодорова, заключенные не назвали конкретные причины голодовки, но намерены представить их соответствующим институтам. Голодовку связывают с переводом заключенного из закрытой в полуоткрытую часть тюрьмы. По словам Тодорова, перевод был связан с состоянием здоровья заключенного.

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