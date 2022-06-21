Нижний Новгород, , 22:59 — REGNUM Шестой фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Драматический театр с афишами пятого фестиваля Горький fest пресс-служба фестиваля Горький fest

Всего на рассмотрение было прислано около 400 заявок, для конкурсной программы были отобраны 15 фильмов.

В жюри фестиваля в этом году вошли режиссер Дмитрий Тюрин, драматург Андрей Золотарев, актриса Равшана Куркова, музыкант и режиссер Алексей Рыбин, киновед Лариса Юсипова и оператор Иван Бурлаков.

Жюри фестиваля будет присуждать награды за лучший фильм, за лучшую режиссуру, лучшую драматургию, лучшее изобразительное решение, лучшую роль, а также приз за вклад в развитие современного российского кинематографа. В этом году добавились еще две награды — приз зрительских симпатий и приз за лучшее музыкальное решение.

По словам президента фестиваля Михаила Пореченкова, приз зрительских симпатий подчеркивает, что фестиваль — не внутрицеховой смотр кинематографистов, а еще и важное событие в жизни города, этот приз показывает важность обратной связи со зрителями.

Награда за лучшее музыкальное решение связана с одной из ключевых тем фестиваля — 60-летием Виктора Цоя.

«Этому юбилею посвящена программа фильмов, часть из которых будет показана на стадионе», — добавил Пореченков.

В рамках фестиваля пройдет ретроспектива «Балабанов эхо», будут показаны фильмы российских режиссеров последних 20 лет, которые вдохновлялись творчеством режиссера Алексея Балабанова.

Как сообщало ИА REGNUM, главную награду фестиваля нового российского кино «Горький fest» в 2021 году получил фильм Надежды Ишкиняевой «Краткая теория тотальной институции: взгляд художника».

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