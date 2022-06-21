Москва, 21 июня, 2022, 23:11 — ИА Регнум. На территории Москвы ведётся съёмочный процесс космической драмы «Вызов». Об этом сообщил портал KinoNews 21 июня.

Цитата из к/ф «Холоп». Реж. Клим Шипенко. 2019. Россия Милош Бикович в фильме «Холоп»

Как сообщил источник, съёмки проходят в центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, а также в павильоне, переоборудованном под Центр управления полётами. Главные роли в ленте исполняют Юлия Пересильд и Милош Бикович.

Напомним, «Вызов» рассказывает о девушке-космонавте, которой предстоит отправиться в опасное космическое путешествие. Дата премьеры фильма пока что не раскрывается.