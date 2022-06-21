Тирана, 21 июня, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Болгария «похитила» Евросоюз. Так премьер-министр Албании Эди Рама на своей странице в «Твиттере» 21 июня прокомментировал блокировку переговоров о евроинтеграции Северной Македонии, которую организовала официальная София.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

Рама сообщил о том, что вместе с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски они обсудили участие в предстоящем саммите «ЕС — Западные Балканы» в Брюсселе.

«Кажется, что мы в итоге там услышим очередное «нет, простите». Весь Евросоюз похитила Болгария, это плохой спектакль для просмотра. Что там делать?» — отметил Рама.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что 22 июня лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии объявят о своем участии в саммите «ЕС — Западные Балканы» в Брюсселе, запланированном на 23 июня.