София, , 22:37 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев 21 июня обратился к правительству с призывом самостоятельно решать вопрос о реализации предложения Франции о разрешении македонского вопроса. В правительстве намерены вынести этот вопрос на голосование в парламент.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Радев заявил, что началу переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС должно предшествовать внесение положения о болгарском нацменьшинстве в конституцию Северной Македонии. Предложение Франции предполагает немедленную разблокировку переговоров о расширении. Его содержание не разглашено.

Румен Радев «Текущий подход не может работать. Болгарское правительство должно занимать позицию, основанную на компетенциях МИД и всячески актуализировать национальную позицию, а затем направлять ее на голосование в парламент… На самом деле прогресс есть. Теперь уже дано согласие на изменение Конституции Северной Македонии. В Софии никогда не говорили о меньшинстве, а о полном соблюдении прав македонских болгар».

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