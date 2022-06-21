София, 21 июня, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев 21 июня обратился к правительству с призывом самостоятельно решать вопрос о реализации предложения Франции о разрешении македонского вопроса. В правительстве намерены вынести этот вопрос на голосование в парламент.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Радев заявил, что началу переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС должно предшествовать внесение положения о болгарском нацменьшинстве в конституцию Северной Македонии. Предложение Франции предполагает немедленную разблокировку переговоров о расширении. Его содержание не разглашено.