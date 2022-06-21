Глава Болгарии потребовал от правительства смены подхода к Македонии
София, 21 июня, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев 21 июня обратился к правительству с призывом самостоятельно решать вопрос о реализации предложения Франции о разрешении македонского вопроса. В правительстве намерены вынести этот вопрос на голосование в парламент.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Франция
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Радев заявил, что началу переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС должно предшествовать внесение положения о болгарском нацменьшинстве в конституцию Северной Македонии. Предложение Франции предполагает немедленную разблокировку переговоров о расширении. Его содержание не разглашено.
«Текущий подход не может работать. Болгарское правительство должно занимать позицию, основанную на компетенциях МИД и всячески актуализировать национальную позицию, а затем направлять ее на голосование в парламент… На самом деле прогресс есть. Теперь уже дано согласие на изменение Конституции Северной Македонии. В Софии никогда не говорили о меньшинстве, а о полном соблюдении прав македонских болгар».