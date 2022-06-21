Вена, , 23:53 — REGNUM Сербия должна решить, на чей она стороне. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 21 июня.

Урсула фон дер Ляйен

«Мы хотим, чтобы Сербия была с нами, но для этого нам нужны четкие доказательства того, что эта страна разделяет наши ценности, такие, как верховенство закона и демократия, а также того, что она против российского вторжения (на Украину — ИА REGNUM)», — рассказала фон дер Ляйен в интервью австрийским изданиям «Винер цайтунг» и «Клайне цайтунг».

Отвечая на вопрос, в какой степени европейское будущее Западных Балкан зависит от статуса Украины, фон дер Ляйен заявила, что почти все страны этого региона намного больше продвинулись к вступлению в ЕС, чем Украина.

«Я надеюсь, что мы найдем решение, и что мы наконец-то выполним наше обещание начать переговоры об интеграции (некоторых стран региона — ИА REGNUM). Босния и Герцеговина, например, может начать переговоры о присоединении к ЕС стазу после того, как выполнит 14 главных пунктов», — сказала глава Европейской комиссии.

Напомним, что Евросоюз требует от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, так как согласование внешней политики с политикой ЕС является одним из условий приема новых членов в это объединение.