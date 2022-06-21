Вена, 21 июня 2022, 23:53 — REGNUM Сербия должна решить, на чей она стороне. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 21 июня.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен

«Мы хотим, чтобы Сербия была с нами, но для этого нам нужны четкие доказательства того, что эта страна разделяет наши ценности, такие, как верховенство закона и демократия, а также того, что она против российского вторжения (на Украину — ИА REGNUM, — рассказала фон дер Ляйен в интервью австрийским изданиям «Винер цайтунг» и «Клайне цайтунг».

Отвечая на вопрос, в какой степени европейское будущее Западных Балкан зависит от статуса Украины, фон дер Ляйен заявила, что почти все страны этого региона намного больше продвинулись к вступлению в ЕС, чем Украина.

«Я надеюсь, что мы найдем решение, и что мы наконец-то выполним наше обещание начать переговоры об интеграции (некоторых стран региона — ИА REGNUM). Босния и Герцеговина, например, может начать переговоры о присоединении к ЕС стазу после того, как выполнит 14 главных пунктов», — сказала глава Европейской комиссии.

Напомним, что Евросоюз требует от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, так как согласование внешней политики с политикой ЕС является одним из условий приема новых членов в это объединение.