Монца, Италия, 21 июня, 2022, 19:57 — ИА Регнум. 34-летний центральный защитник «Интера» Андреа Раноккья, выступавший за «нерадзурри» больше одиннадцати лет, продолжит карьеру в «Монце». Футболист перешел в клуб на правах свободного агента. Об этом 21 июня сообщили на официальном сайте «Интера».

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В прошедшем сезоне Андреа Раноккья принял участие в десяти матчах за «Интер» во всех турнирах (Серия А, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Италии), в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

Миланский «Интер» выкупил Андреа Раноккью у «Дженоа» 1 января 2011 года за 13 миллионов евро. Позднее защитник выступал за «Сампдорию» и «Халл Сити» на правах аренды. На данный момент трансферная стоимость 34-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.