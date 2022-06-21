Ростов-на-Дону, 21 июня, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Ростовской области потерпел крушение военный самолёт. Предположительно, это штурмовик Су-25.

Mil.ru Боевой вылет российского штурмовика Су-25 в Сирии

По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стала ошибка пилотирования. Как пишет телеграм-канал Baza, самолёт мог зацепить линию электропередачи. Информации, где произошло ЧП, нет. Судьба экипажа пока неизвестна.

На месте крушения работают экстренные службы.

Официального подтверждения данной информации пока не было.