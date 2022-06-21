Москва, 21 июня, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложит главе Российского государства Владимиру Путину об итогах своей рабочей поездки в Калининградскую область, сообщил 21 июня журналистам пресс-секретарь аппарата российского Совбеза Евгений Аношин.

Калининградская область

По его словам, будут затронуты вопросы обеспечения нацбезопасности на Северо-Западе России.

«Патрушев представит совместный доклад с полномочным представителем президента РФ в округе Александром Гуцаном», — сказал Аношин.

Напомним, 21 июня на совещании Совбеза обсуждался среди прочего вопрос транспортной блокады Калининградской области РФ властями Литвы.