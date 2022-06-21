Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Сервис Paramount Plus определил состав актёров для предстоящего сериала под названием «Волчья стая» (Wolf Pack). Об этом 21 июня пишет Deadline.

Заставка кинокомпании Paramount Заставка кинокомпании Paramount

Главные роли в проекте исполнят Армани Джексон («Первому игроку приготовиться»), Белла Шепард («Оранжевый — хит сезона»), Хлоя Роуз Робертсон («Wildflower») и Тайлер Лоуренс Грэй («Our Town»). Сериал снимет создатель популярного подросткового шоу «Волчонок» Джефф Дэвис.

Добавим, что шоу «Волчья стая» основано на одноимённой серии книг Эдо Ван Белкома. Сериал расскажет о подростках Эверетте (Джексон) и Блейк (Шепард), чьи жизни навсегда изменились, когда лесной пожар в Калифорнии пробудил ужасающее сверхъестественное существо — пострадавшие от него дети необъяснимым образом тянутся друг к другу, а также близнецам Харлану (Грей) и Луне (Робертсон).

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