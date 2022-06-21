Вашингтон, 21 июня 2022, 18:35 — REGNUM Сервис Paramount Plus определил состав актёров для предстоящего сериала под названием «Волчья стая» (Wolf Pack). Об этом 21 июня пишет Deadline.

Заставка кинокомпании Paramount
Заставка кинокомпании Paramount
Заставка кинокомпании Paramount

Главные роли в проекте исполнят Армани Джексон («Первому игроку приготовиться»), Белла Шепард («Оранжевый — хит сезона»), Хлоя Роуз Робертсон («Wildflower») и Тайлер Лоуренс Грэй («Our Town»). Сериал снимет создатель популярного подросткового шоу «Волчонок» Джефф Дэвис.

Добавим, что шоу «Волчья стая» основано на одноимённой серии книг Эдо Ван Белкома. Сериал расскажет о подростках Эверетте (Джексон) и Блейк (Шепард), чьи жизни навсегда изменились, когда лесной пожар в Калифорнии пробудил ужасающее сверхъестественное существо — пострадавшие от него дети необъяснимым образом тянутся друг к другу, а также близнецам Харлану (Грей) и Луне (Робертсон).

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