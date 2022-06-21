Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Базовой демографической проблемой в России остается сокращение рождаемости и сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста, отметили участники экспертной дискуссии, которая 21 июня состоялась в рамках форума ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге.

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Дискуссия на тему «Здоровье поколений в основе демографической политики» была проведена под управлением заместителя Секретаря ОП РФ Александра Галушки и члена Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, эксперта Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, заслуженного врача РФ Олега Аполихина.

«Краеугольной демографической проблемой в стране остается сокращение рождаемости и сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста. В этой связи Президент РФ Владимир Путин поставил три стратегические задачи: снижение смертности, повышение рождаемости, воспитание общества в парадигме ответственности за здоровье», — сказал на мероприятии Олег Аполихин.

«Необходима комплексная межведомственная программа, включающая разработку документов стратегического планирования, которые должны включить в себя два направления государственной политики в сфере демографии: законодательные и организационные меры, которые, в свою очередь, строятся на принципах охранительной, стимулирующей и ограничительной политики государства», — добавил он.

При этом критериями оценки эффективности демографической стратегии должны стать такие показатели как повышение рождаемости, снижение смертности и числа абортов, рост числа заключаемых браков, снижение числа разводов.

В итоговой резолюции эксперты обозначили необходимость переломить тенденцию падения рождаемости, определить меры для решения проблем сверхсмертности среди мужчин трудоспособного возраста, а также на базе института семьи мотивировать общество к ведению здорового образа жизни.

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