Терновский район, Воронежская область, 21 июня, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Суд продлил срок содержания под стражей для обвиняемых в убийстве двоих детей в Терновке Воронежской области. Решение принято 21 июня, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Суд удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления и продлил обвиняемым срок ареста до 21 сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, тела двух братьев, семи и восьми лет, были обнаружены 21 апреля в квартире многоквартирного дома в селе Терновка. В убийстве обвиняются 28-летняя мать мальчиков и её 32-летний брат, уже имеющий судимость. По версии следствия, младшего из детей утопили, старшему нанесли несколько ударов молотком по голове.