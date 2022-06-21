Посёлок городского типа Погар, Брянская область, , 16:50 — REGNUM Последствиями грозы с градом делятся 21 июня в социальных сетях жители Погарского района Брянской области.

Ливень с градом в Погаре Цитата из видео

Некоторые пользователи сообщают, что в их домовладениях пробита крыша, есть выбитые окна, повреждены растения. Некоторые ледяные шарики были размером с мяч для пинг-понга.

Брянские синоптики заранее выпустили предупреждение о непогоде. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, грозы сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 19-24 м/с продлится в некоторых местах до 22:00.