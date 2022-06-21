Брюссель, , 22:56 — REGNUM Уроженец Белоруссии Антон, который в прошлом году поджëг дверь белорусского посольства в Брюсселе, приговорëн судом к трëм годам лишения свободы условно. При этом по бельгийскому законодательству ему грозило 15−20 лет. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Полиция Бельгии Matthew Kenwrick

Антон, проживающий в Бельгии, в ночь с 8 на 9 августа прошлого года поджëг дверь посольства Белоруссии — таким образом он хотел показать, что «белорусы за границей помнят о фальсифицированных результатах президентских выборов и немного причинить ущерб».

Ввиду того, что в здании находился охранник, белорусского гражданина обвинили в «поджоге здания ночью, в котором находились люди». Согласно Уголовному кодексу Бельгии, за такое деяние может грозить от 15 до 20 лет заключения.

Однако бельгийский суд вынес белорусу наиболее мягкий приговор из возможных по его статье — три года условно. Именно такое наказание запросил прокурор.