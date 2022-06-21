Москва, 21 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В России градостроительные решения принимаются иногда в течение двух лет. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного Совета в режиме видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В среднем на принятие градостроительного решения всё ещё может уходить до двух лет», — заявил Путин.

«Нам всегда, и особенно сейчас, нужно ценить такой ресурс, как время, чтобы деньги и государство, и строительный бизнес быстрее вкладывали в дело. Чтобы граждане видели ощутимый результат, благоустроенные пространства и новое жильё», — указал он.

Президент отметил, что уже в 2023 году должен быть создан цифровой реестр чётких исчерпывающих требований в сфере строительства.

«Обеспечить здесь максимальную прозрачность», — подчеркнул Путин.