Брюссель, , 15:59 — REGNUM Отрицательные последствия для стран ЕС от ответных российских санкций не повод, чтобы не поддерживать Киев, сообщил 21 июня официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эрик Мамер «Конечно, Европа сталкивается с последствиями. Но мы предпринимаем многочисленные инициативы, чтобы устранять эффект этих последствий».

По словам европейского чиновника, ЕС не намерен отступать и будет оказывать и далее «очень сильное воздействие на Россию». Он добавил, что Брюссель может изменить свою политику, если Россия прекратит спецоперацию на Украине.

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