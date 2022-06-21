Брюссель, 21 июня 2022, 15:59 — REGNUM Отрицательные последствия для стран ЕС от ответных российских санкций не повод, чтобы не поддерживать Киев, сообщил 21 июня официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.
По словам европейского чиновника, ЕС не намерен отступать и будет оказывать и далее «очень сильное воздействие на Россию». Он добавил, что Брюссель может изменить свою политику, если Россия прекратит спецоперацию на Украине.
Читайте ранее в этом сюжете: Шольц признал, что антироссийские санкции вредны для экономики Германии