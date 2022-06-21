Токио, , 15:57 — REGNUM На проведение Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио, которые состоялись летом 2021 года, было потрачено 1,423 трлн иен (около $10,5 млрд). Об этом 21 июня сообщил оргкомитет Игр.

Олимпийский флаг Rp-online.de

Отмечается, что в декабре 2020 года организаторы планировали израсходовать на соревнования 1,644 трлн иен (около $12,1 млрд).

Как сообщает телеканал NHK, снизить расходы удалось благодаря решению провести большинство соревнований Олимпиады и Параолимпиады без зрителей из-за пандемии коронавируса. Они сократили затраты на тестирования, охрану и логистику.

Напомним, Игры в Токио должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии их перенесли на год. В результате Олимпиада прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Параолимпиада — с 24 августа по 5 сентября.