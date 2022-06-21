Санкт-Петербург, 21 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Во время проведения 22 июня общероссийской минуты молчания по случаю 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Петербурге будет остановлено движение наземного городского пассажирского транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM 22 июня

Как пояснили 21 июня в Смольном, 22 июня в 12:15 мск пассажиры метрополитена услышат звук метронома и присоединятся к минуте молчания. Участие в акции памяти для пассажирского транспорта Петербурга пройдет согласно правилам дорожного движения.

Напомним, в День памяти и скорби проезд ветеранов инвалидов Великой Отечественной войны, блокадников и бывших узников концлагерей в общественном транспорте Петербурга будет бесплатным.