Варшава, , 14:54 — REGNUM Открыть сайт ИА REGNUM в Польше могут только те пользователи, которые используют VPN.

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Сегодня, 21 июня, корреспондент ИА REGNUM связался с польскими коллегами и попросил их попробовать зайти на сайт нашего агентства.

Удалось это сделать лишь одному человеку, который на своем мобильном телефоне использует VPN. Остальные видят сообщение об ошибке DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN (код уведомления о несуществующем доменном имени и, соответственно, о недоступности веб-страницы в браузере Google Chrome, подобная ошибка возникает в любом другом браузере).

Блокировка, судя по всему, носит неофициальный характер, так как информация о запрете доступа к сайту ИА REGNUM со стороны государственных служб Польши отсутствует. «Свобода слова у нас просто зашкаливает», — прокомментировал в этой связи один из наших польских собеседников.