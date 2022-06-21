Москва, 21 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал формулировку вопроса об объединении Южной Осетии с Россией юридическим казусом, в котором необходимо разобраться.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы же говорили, что там постановка вопроса — «об объединении», вот так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Поэтому, наверное, нужно разбираться в этом направлении. То есть не может же Россия с кем-то объединиться», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что процедура проведения референдума об объединении Южной Осетии с Россией была запущена с нарушениями.

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