Берлин, 21 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В ходе своего выступления на конференции «День германской промышленности» канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил немецких промышленников за их поддержку санкций против России, невзирая на то, что они наносят удар по экономике Германии.

Raimond Spekking. Wikimedia Commons Олаф Шольц

«Поэтому (чтобы киевский режим мог воевать — ред.) мы работаем против России с помощью беспрецедентно жестких санкций, которые работают. Да, эти санкции причиняют нам самим ущерб, причиняют ущерб нашим компаниям, но решение по ним правильное», — сказал он.

Также Шольц добавил, что в этом случае «свобода слова», «демократия», а также «солидарность с друзьями и партнерами» имеют свою цену, которую немецкие власти готовы платить.

«Я благодарю Федеральный союз немецкой промышленности за то, что вы поддержали их. Большое спасибо», — добавил немецкий канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что Литва якобы исполняет санкции Евросоюза, а не принимает односторонних мер против России.