Норильск, Красноярский край, , 14:19 — REGNUM Пожар произошёл днём 21 июня в многоквартирном доме в городе Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании поступило в 15:20 по местному времени. По сообщениям очевидцев, дым шёл из окна восьмого этажа.

По информации МЧС, в одной из квартир загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 30 кв. м.

В 17:08 пожар локализовали. Распространение огня было остановлено. Спасено 30 человек, в том числе трое при помощи автолестницы. Остальных вывели звенья газодымозащитной службы по лестничным маршам. Ещё около 70 человек вышли самостоятельно.

Информация о пострадавших не поступала. В тушении принимали участие 27 человек личного состава, применялось восемь единиц техники.

Причину возгорания установит дознаватель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2022 года потушен 1801 пожар.

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