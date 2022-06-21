Абакан, , 12:05 — REGNUM С начала 2022 года в Хакасии потушен 1801 пожар. Как сообщили ИА REGNUM 21 июня в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, при пожарах погибли 24 человека, травмированы 27, спасены 73.

Пожар

Чаще всего в Хакасии регистрировались степные пожары и палы травы (819). Мусор горел 496 раз. С начала лесопожарного периода в регионе зарегистрировано 66 лесных пожаров.

Население региона просят строго соблюдать требования противопожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ (Бурятия) вспыхнул пожар в многоквартирном двухэтажном доме, жителей эвакуировали.

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