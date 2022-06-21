Москва, 21 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июня, президент России Владимир Путин встретился Большом Кремлёвском дворце с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, МВД и ФСИН, сообщается на сайте Кремля.

Mil.ru Офицеры

Президент в обращении к выпускникам военных вузов подчеркнул, что именно от офицерского корпуса прямо зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности России.

«Все вы хорошо мотивированные молодые, энергичные, по-хорошему дерзкие люди. При этом призываю вас действовать аккуратно, вдумчиво, постепенно осваиваясь с реалиями по месту службы», — сказал Путин, отметив, что выпускникам выпала высокая честь стать российскими офицерами.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускники военных вузов заканчивают учёбу в непростое для страны время, когда поднявший голову нацизм испытывает на прочность единство нашей многонациональной Родины, заявлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Читайте подробнее: Шойгу пожелал выпускникам военных вузов быть верными присяге патриотами