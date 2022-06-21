Москва, 21 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Эффективное применение теоретических знаний возможно только по мере приобретения практического опыта. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы все молодые, энергичные, по-хорошему дерзкие люди. Хорошо мотивированные. И это очень здорово. И при этом я призываю вас действовать аккуратно, вдумчиво, постепенно осваиваясь с реалиями по месту службы», — заявил Путин.

«Не забывайте, что эффективное применение полученных во время учёбы теоретических знаний возможно только по мере приобретения практического опыта», — подчеркнул он.