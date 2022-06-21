Москва, 21 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Россия продолжит развивать и укреплять свои Вооружённые силы с учётом потенциальных военных угроз и рисков на основе уроков современных вооружённых конфликтов. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Среди приоритетных направлений — оснащение войск новыми системами вооружений, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперёд», — заявил Путин.

«Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — указал он.