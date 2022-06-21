Рига, 21 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Власти Латвии отказываются слышать о проблемах в учебных заведениях и не предпринимают шаги для решения наиболее важных вопросов, поэтому Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) решил пойти на крайние меры.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Об этом сообщили в организации, отметив, что учителя и преподаватели — члены профсоюза не станут организовывать пикеты, а, а организуют с 1 сентября бессрочную забастовку, к которой призывают присоединиться представителей всех учебных заведений республики.

Руководитель ЛПРОН Инга Ванага сообщила, что политики не способны найти компромисс и выполнить требования ЛПРОН, показывая таким образом свое «истинное отношение» к проблемам учителей.

В начале июня 2022 года ЛПРОН обратился в министерство образования и науки Латвии с тремя основными требованиями: сбалансировать нагрузку, повысить оплату труда и установить справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из самоуправлений с упорядоченной сетью школ и большим количеством учащихся.

Однако чиновники не уступили ни по одному из этих пунктов, отметила Ванага.

Отмечается, что идея о бессрочной забастовке, которую планируется начать с первого дня учебного года, была принята единогласно на совете профсоюза в понедельник, 20 июня. Как заверила Ванага, школы не приступят к своей работе до тех пор, пока требования не будут услышаны.