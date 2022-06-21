Москва, 21 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Подать заявление о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно будет через портал государственных услуг. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой закон Госдума приняла 21 июня во втором и третьем чтениях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Изначально в законопроекте предлагалось дать такую возможность гражданам России и государств-членов Евразийского экономического союза.

Во втором чтении группа депутатов и сенаторов предложила наделить аналогичным правом граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик.