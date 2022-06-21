Тунис, , 13:20 — REGNUM В текст проекта новой конституции Туниса не будут включены статьи, касающиеся установления в стране государственной религии. Об этом, как сообщает Babnet, заявил 21 июня президент Кайс Сайед, выступая перед паломниками, направляющимися в Мекку.

Кайс Сайед Quirinale.it

Сайед заявил, что новая конституция будет подчёркивать важность сохранения Туниса как государства.

«Самое главное — это форма правления — президентская или парламентская республика, а суверенитет народа. В конституции не будет упоминаться «страна, религией которой является ислам». Речь идёт о «нации, религией которой является ислам», — заявил Кайс Сайед.

Ранее проект новой конституции был раскритикован оппозицией Туниса за «чрезмерную исламизацию»