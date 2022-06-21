Париж, 21 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит со своей женой Брижит музыкальный концерт в Елисейском дворце, сообщает Le Figaro.

Thomas Faivre-Duboz Франция. Елисейский дворец

Во дворе Елисейского дворца в Париже 21 июня пройдет праздник музыки.

После отмены большого концерта в 2020 году из-за COVID-19 в Елисейском дворце состоялся музыкальный концерт в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь 40-летия праздника музыки 21 июня 2022 года во дворе Елисейского дворца в Париже пройдет беспрецедентный концерт, в котором принимают участие артисты разных жанров со всего мира.