Цхинвал, 21 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Процедура проведения референдума об объединении Южной Осетии с Россией была запущена с нарушениями. Об этом 21 июня на брифинге заявил глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медоев

Он отметил, что данную инициативу следовало включить в план консультаций с российской стороной на 2022 года. Кроме того, процедуру следовало проводить через министерства иностранных дел двух государств.

«Проведение референдума это вопрос взаимных интересов и должен проводиться через МИД. К сожалению, никаких документов предварительно в МИД не подавались», — сказал Медоев.

Напомним, президент Южной Осетии Алан Гаглоев во главе делегации посетил Москву, где провёл переговоры с представителями российского правительства об интеграции республики и РФ. После этого он сообщил, что его предшественник Анатолий Бибилов, объявив о референдуме, не согласовал это с Москвой. В настоящее время стороны разработали шаги по продвижению данного вопроса.